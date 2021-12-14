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Полонені у такому стані, що Росія не показує їх Червоному Хресту – Зеленський

Вівторок, 14 грудня 2021, 13:26
Полонені у такому стані, що Росія не показує їх Червоному Хресту – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти сходу України утримують полонених у такому жахливому стані, що Росія боїться показувати їх представникам "Червоного Хреста".

Джерело: інтерв'ю Зеленського виданню "La Repubblica", Офіс президента України

Деталі: Зеленський зазначив, що домовленість щодо полонених, досягнута в Нормандському форматі у Парижі наприкінці 2019 року, "не виконується й досі".

Пряма мова: "Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території, і Росія дала чітку обіцянку забезпечити повний і безумовний допуск до них міжнародних організацій. Але цього не відбувається, тому що українські полонені перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може їх показувати Червоному Хресту".

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"Українська правда" у Threads

Теми: полоненіОРДЛОРосіяЗеленський
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