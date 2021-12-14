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Пленные в таком состоянии, что Россия не показывает их Красному Кресту – Зеленский

Вторник, 14 декабря 2021, 14:26
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты востока Украины содержат пленных в таком ужасном состоянии, что Россия боится показывать их представителям "Красного Креста".

Источник: интервью Зеленского изданию "La Repubblica", Офис президента Украины

Детали: Зеленский отметил, что договоренность относительно пленных, достигнутая в Нормандском формате в Париже в конце 2019 года, "не выполняется до сих пор".

Прямая речь: "Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту".

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Темы: пленныеОРДЛОРосcияЗеленский
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