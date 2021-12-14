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ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 370 тисяч євро жінці, якій чоловік відрубав кисті рук

Вівторок, 14 грудня 2021, 14:39

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити 370 660 євро Маргариті Грачовій, якій чоловік через ревнощі відрубав кисті рук у 2017 році.

Джерело: російський "Інтерфакс", який посилається на рішення суду

Деталі: Росія має виплатити жінці за медичні послуги минулі та майбутні, також за витрати та втрату доходу, і ще 40 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди.

Передісторія: 1 грудня 2017 року чоловік Грачовий Дмитро приревнував дружину, зв'язав її та вивіз до лісу. Там він відрубав дружині сокирою кисті рук.

Раніше він уже викрадав свою дружину - вивозив її до лісу, де погрожував убивством.

ЗМІ повідомляли, що Грачову прооперували, після чого на праву руку потерпілої встановили протез. Ліву руку лікарям удалося зберегти.

У 2018 році Дмитро Грачов отримав 14 років колонії суворого режиму.

Теми: Росіяправа людини


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