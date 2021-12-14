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ЕСПЧ обязал РФ выплатить 370 тысяч евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

Вторник, 14 декабря 2021, 14:39

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 370 660 евро Маргарите Грачевой, которой муж из-за ревности отрубил кисти рук в 2017 году.

Источник: российский "Интерфакс", ссылающийся на решение суда

Детали: Россия должна выплатить женщине за медицинские услуги прошлые и будущие, а также за расходы и потерю дохода, и еще 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Предыстория: 1 декабря 2017 муж Грачевой Дмитрий приревновал жену, связал ее и вывез в лес. Там он отрубил жене топором кисти рук.

Ранее он уже похищал свою жену – вывозил ее в лес, где угрожал убийством.

СМИ сообщали, что Грачеву прооперировали, после чего на правую руку потерпевшей установили протез. Левую руку врачам удалось сберечь.

В 2018 году Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима.

Темы: Росcияправа человека
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