Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 370 тысяч евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

Вторник, 14 декабря 2021, 13:39
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 370 тысяч евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 370 660 евро Маргарите Грачевой, которой муж из-за ревности отрубил кисти рук в 2017 году.

Источник: российский "Интерфакс", ссылающийся на решение суда

Детали: Россия должна выплатить женщине за медицинские услуги прошлые и будущие, а также за расходы и потерю дохода, и еще 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Предыстория: 1 декабря 2017 муж Грачевой Дмитрий приревновал жену, связал ее и вывез в лес. Там он отрубил жене топором кисти рук.

Ранее он уже похищал свою жену – вывозил ее в лес, где угрожал убийством.

СМИ сообщали, что Грачеву прооперировали, после чего на правую руку потерпевшей установили протез. Левую руку врачам удалось сберечь.

В 2018 году Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима.

Темы: Росcияправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Росcия
В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар – росСМИ
Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС
Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: