ЕСПЧ обязал РФ выплатить 370 тысяч евро женщине, которой муж отрубил кисти рук
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 370 660 евро Маргарите Грачевой, которой муж из-за ревности отрубил кисти рук в 2017 году.
Источник: российский "Интерфакс", ссылающийся на решение суда
Детали: Россия должна выплатить женщине за медицинские услуги прошлые и будущие, а также за расходы и потерю дохода, и еще 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.
Предыстория: 1 декабря 2017 муж Грачевой Дмитрий приревновал жену, связал ее и вывез в лес. Там он отрубил жене топором кисти рук.
Ранее он уже похищал свою жену – вывозил ее в лес, где угрожал убийством.
СМИ сообщали, что Грачеву прооперировали, после чего на правую руку потерпевшей установили протез. Левую руку врачам удалось сберечь.
В 2018 году Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима.