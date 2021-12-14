Вулицю Грушевського біля ВР заблокували підприємці

Підприємці заблокували частину проїжджої частини вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради у Києві.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Повідомляється, що на ділянці дороги між вулицями Липською та Шовковичною перебувають понад тисячу людей із символікою руху "SaveФОП" та запаленими фаєрами.

Фото "Чесно"

За правопорядком слідкують правоохоронці.

Підприємці мітингують під парламентом від ранку.

Вони вимагають ухвалення законопроекту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.