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Улицу Грушевского возле ВР заблокировали предприниматели

Вторник, 14 декабря 2021, 14:49
Фото "Честно"

Предприниматели заблокировали часть проезжей части улицы Грушевского у здания Верховной Рады в Киеве.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Сообщается, что на участке дороги между улицами Липской и Шелковичной находятся более тысячи человек с символикой движения "SaveФОП" и зажженными файерами. 

 
Фото "ЧесТно"

За правопорядком следят правоохранители.

Предприниматели митингуют под парламентом с утра.

Они требуют принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Темы: Верховная Радафопмитинги
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