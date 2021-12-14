Улицу Грушевского возле ВР заблокировали предприниматели
Вторник, 14 декабря 2021, 14:49
Предприниматели заблокировали часть проезжей части улицы Грушевского у здания Верховной Рады в Киеве.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: Сообщается, что на участке дороги между улицами Липской и Шелковичной находятся более тысячи человек с символикой движения "SaveФОП" и зажженными файерами.
За правопорядком следят правоохранители.
Предприниматели митингуют под парламентом с утра.
Они требуют принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.