Улицу Грушевского возле ВР заблокировали предприниматели

Предприниматели заблокировали часть проезжей части улицы Грушевского у здания Верховной Рады в Киеве.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Сообщается, что на участке дороги между улицами Липской и Шелковичной находятся более тысячи человек с символикой движения "SaveФОП" и зажженными файерами.

Фото "ЧесТно"

За правопорядком следят правоохранители.

Предприниматели митингуют под парламентом с утра.

Они требуют принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.