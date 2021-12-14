Затримали водія, який три роки переховувався після смертельної ДТП

14 грудня правоохоронці Харківщини розшукали 28-річного чоловіка, який у липні 2018 року скоїв смертельну ДТП та зник з місця події.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: У липні 2018 року у місті Південне зіткнулися автомобіль Mitsubishi та мотоцикл "Іж".

Мотоцикліст загинув на місці, а водій автівки одразу зник з місця ДТП.

Поліція встановила особу та оголосила його в розшук. І більше ніж через три роки його затримали у Золочеві. Його доставлять до суду для вирішення питання про обрання запобіжного заходу.