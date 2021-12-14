Затримали водія, який три роки переховувався після смертельної ДТП
Вівторок, 14 грудня 2021, 13:58
14 грудня правоохоронці Харківщини розшукали 28-річного чоловіка, який у липні 2018 року скоїв смертельну ДТП та зник з місця події.
Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області
Деталі: У липні 2018 року у місті Південне зіткнулися автомобіль Mitsubishi та мотоцикл "Іж".
Мотоцикліст загинув на місці, а водій автівки одразу зник з місця ДТП.
Поліція встановила особу та оголосила його в розшук. І більше ніж через три роки його затримали у Золочеві. Його доставлять до суду для вирішення питання про обрання запобіжного заходу.
Українська правда