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Затримали водія, який три роки переховувався після смертельної ДТП

Вівторок, 14 грудня 2021, 13:58
Затримали водія, який три роки переховувався після смертельної ДТП
місце ДТп 2018 року, фото: поліція

14 грудня правоохоронці Харківщини розшукали 28-річного чоловіка, який у липні 2018 року скоїв смертельну ДТП та зник з місця події.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: У липні 2018 року у місті Південне зіткнулися автомобіль Mitsubishi та мотоцикл "Іж".

Мотоцикліст загинув на місці, а водій автівки одразу зник з місця ДТП.

Поліція встановила особу та оголосила його в розшук. І більше ніж через три роки його затримали у Золочеві. Його доставлять до суду для вирішення питання про обрання запобіжного заходу.

 

Українська правда
Теми: Харківська областьДТПполіція
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