Задержали водителя, который три года скрывался после смертельного ДТП
Вторник, 14 декабря 2021, 13:58
14 декабря правоохранители Харьковщины разыскали 28-летнего мужчину, который в июле 2018 года совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.
Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области
Детали: В июле 2018 года в Южном столкнулись автомобиль Mitsubishi и мотоцикл "Иж".
Мотоциклист погиб на месте, а водитель автомобиля сразу скрылся с места ДТП.
Полиция установила личность и объявила его в розыск. И больше чем через три года его задержали в Золочеве. Его доставят в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Украинская правда