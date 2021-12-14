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Задержали водителя, который три года скрывался после смертельного ДТП

Вторник, 14 декабря 2021, 13:58
Задержали водителя, который три года скрывался после смертельного ДТП
фото дтп 2018 года, фото: полиция

14 декабря правоохранители Харьковщины разыскали 28-летнего мужчину, который в июле 2018 года совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: В июле 2018 года в Южном столкнулись автомобиль Mitsubishi и мотоцикл "Иж".

Мотоциклист погиб на месте, а водитель автомобиля сразу скрылся с места ДТП.

Полиция установила личность и объявила его в розыск. И больше чем через три года его задержали в Золочеве. Его доставят в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.

 

Украинская правда
Темы: Харьковская областьДТПполиция
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