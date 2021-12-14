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До кінця року в Карпати запустять Буковельський експрес. Що про нього відомо

Вівторок, 14 грудня 2021, 15:13
Фото ілюстративне

До кінця року Укрзалізниця запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів — Татарів-Буковель — Ворохта.

Джерело: повідомлення "Укрзалізниці"

Деталі: На маршруті курсуватиме дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні.

Це поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3, який має максимальну швидкість 140 км/год.

У складі поїзда 3 вагони — 170 місць.

Передісторія:

  • 10 грудня Укрзалізниця повідомила, що призначає додаткові потяги напередодні новорічних свят та збільшує періодичність наявних.
  • Укрзалізниця також призначає "Лижний експрес" з Києва до Славського на період зимових свят.

Теми: транспортКарпатитуризм


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