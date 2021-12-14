До кінця року в Карпати запустять Буковельський експрес. Що про нього відомо

До кінця року Укрзалізниця запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів — Татарів-Буковель — Ворохта.

Джерело: повідомлення "Укрзалізниці"

Деталі: На маршруті курсуватиме дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні.

Це поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3, який має максимальну швидкість 140 км/год.

У складі поїзда 3 вагони — 170 місць.

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