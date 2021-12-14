До кінця року в Карпати запустять Буковельський експрес. Що про нього відомо
Вівторок, 14 грудня 2021, 14:13
До кінця року Укрзалізниця запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів — Татарів-Буковель — Ворохта.
Джерело: повідомлення "Укрзалізниці"
Деталі: На маршруті курсуватиме дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні.
Це поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3, який має максимальну швидкість 140 км/год.
У складі поїзда 3 вагони — 170 місць.
Передісторія:
- 10 грудня Укрзалізниця повідомила, що призначає додаткові потяги напередодні новорічних свят та збільшує періодичність наявних.
- Укрзалізниця також призначає "Лижний експрес" з Києва до Славського на період зимових свят.