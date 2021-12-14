До конца года в Карпаты запустят Буковельский экспресс. Что о нем известно

До конца года "Укрзалізниця" запустит Буковельский экспресс, который будет курсировать по маршруту Львов - Татаров-Буковель - Ворохта.

Источник: сообщение "Укрзалізниці"

Детали: На маршруте будет курсировать дизель-поезд отечественного производства, который компания получит от производителя в декабре.

Это поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3 с максимальной скорость 140 км/ч.

В составе поезда 3 вагона – 170 мест.

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