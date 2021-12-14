До конца года в Карпаты запустят Буковельский экспресс. Что о нем известно
Вторник, 14 декабря 2021, 14:13
До конца года "Укрзалізниця" запустит Буковельский экспресс, который будет курсировать по маршруту Львов - Татаров-Буковель - Ворохта.
Источник: сообщение "Укрзалізниці"
Детали: На маршруте будет курсировать дизель-поезд отечественного производства, который компания получит от производителя в декабре.
Это поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3 с максимальной скорость 140 км/ч.
В составе поезда 3 вагона – 170 мест.
Предыстория:
- 10 декабря Укрзализныця сообщила, что назначает дополнительные поезда в канун новогодних праздников и увеличивает периодичность существующих.
- Укрзализныця также назначает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на период зимних праздников.