Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

До конца года в Карпаты запустят Буковельский экспресс. Что о нем известно

Вторник, 14 декабря 2021, 14:13
До конца года в Карпаты запустят Буковельский экспресс. Что о нем известно

До конца года "Укрзалізниця" запустит Буковельский экспресс, который будет курсировать по маршруту Львов - Татаров-Буковель - Ворохта.

Источник: сообщение "Укрзалізниці"

Детали: На маршруте будет курсировать дизель-поезд отечественного производства, который компания получит от производителя в декабре.

Это поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3 с максимальной скорость 140 км/ч.

В составе поезда 3 вагона – 170 мест.

Предыстория:

  • 10 декабря Укрзализныця сообщила, что назначает дополнительные поезда в канун новогодних праздников и увеличивает периодичность существующих.
  • Укрзализныця также назначает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на период зимних праздников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: транспортКарпатытуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
транспорт
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Укрзализныця в июле будет ремонтировать колею на Прикарпатье: как изменится движение поездов
Минвосстановления начало запуск нового маршрута Kyiv City Express
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: