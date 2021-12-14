Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До конца года в Карпаты запустят Буковельский экспресс. Что о нем известно

Вторник, 14 декабря 2021, 15:13

До конца года "Укрзалізниця" запустит Буковельский экспресс, который будет курсировать по маршруту Львов - Татаров-Буковель - Ворохта.

Источник: сообщение "Укрзалізниці"

Детали: На маршруте будет курсировать дизель-поезд отечественного производства, который компания получит от производителя в декабре.

Это поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3 с максимальной скорость 140 км/ч.

В составе поезда 3 вагона – 170 мест.

Предыстория:

  • 10 декабря Укрзализныця сообщила, что назначает дополнительные поезда в канун новогодних праздников и увеличивает периодичность существующих.
  • Укрзализныця также назначает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на период зимних праздников.

Темы: транспортКарпатытуризм
powered by lun.ua
Главное сегодня

СБУ предупреждает правительство о возможном отключении ТЭС из-за нехватки угля – СМИ

Новости 16 декабря: Украина и НАТО, присутствие российских войск на Донбассе

Ирану выдвинули ультиматум в связи с компенсациями за сбитый самолет МАУ

МИД и Зеленский отреагировали на решение Европарламента с предупреждением к России

Бурба уволился с военной службы

Кулеба: Мы спросили у Столтенберга год, когда Украина станет членом НАТО

Все новости...
транспорт
Проезд в Kyiv Boryspil Express подорожал до 100 гривен
Между железнодорожной станцией и Буковелем запустили маршрутки. Расписание
В Украине теперь десятки новых маршрутов между городами – Укрзализныця
Последние новости
00:25
Банда на Гаити освободила остальных похищенных миссионеров
23:28
На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС
22:49
Будут судить патрульного, повлекший за рулем две смерти в ДТП
22:12
СБУ предупреждает правительство о возможном отключении ТЭС из-за нехватки угля – СМИ
21:26
ЕС продлил действующие экономические санкции против России еще на полгода
20:50
Новости 16 декабря: Украина и НАТО, присутствие российских войск на Донбассе
20:47
НАТО утвердила гражданский и военный бюджет на 2022 год
20:19
Гривня стремительно ослабла к евро
19:54
Ирану выдвинули ультиматум в связи с компенсациями за сбитый самолет МАУ
19:47
Локдауна не будет, но с масками будем жить еще долго – Шмигаль
Все новости...