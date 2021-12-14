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Ексрадника Макрона затримали у справі про контракт з російським олігархом

Вівторок, 14 грудня 2021, 16:04
Ексрадника Макрона затримали у справі про контракт з російським олігархом
фото: GETTY IMAGES

Колишнього радника президента Франції Александра Беналла взяли під варту в рамках розслідування підозр у корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Александра Беналла та його дружину взяли під варту у вівторок, 14 грудня, у рамках розслідування за підозрою в корупції навколо контракту на охоронні послуги, підписаного між російським олігархом Іскандером Махмудовим і колишнім помічником Беналла Вінсентом Кразом.

Махмудов, власник "Уральської гірничо-металургійної компанії", уклав контракт на охорону своєї нерухомості і членів сім'ї у Франції і Монако. Контракт був підписаний з французькою фірмою Mars, що отримала 28 червня 2018 року від російського олігарха 294 тисяч євро. Власником фірми виявився колишній співробітник жандармерії Венсан Краз. Він відповідав за безпеку в партії президента Еммануеля Макрона "Вперед, Республіка!".

Перший контракт з Махмудовим був укладений за участю Беналла до його звільнення з адміністрації президента.

Слідчі хочуть встановити, чи Александр Беналла використав службове становище під час роботи в Єлисейському палаці для укладання цього договору. Як субпідрядник тоді була обрана компанія Velours, де раніше працював Беналла.

Колишній радник Еммануеля Макрона, засуджений у листопаді за насильство, скоєне під час демонстрації 1 травня 2018 року, допитаний Бригадою з боротьби з економічними злочинами (BRDE) у рамках попереднього розслідування Державної прокуратури (PNF).

У справі про насильство на першотравневій демонстрації Беналла засудили до трьох років ув'язнення, два з них умовно, а рік він проведе під домашнім арештом.

Теми: МакронФранція
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