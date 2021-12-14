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Экс-советник Макрон был задержан по делу о контракте с российским олигархом

Вторник, 14 декабря 2021, 17:04
фото: GETTY IMAGES

Бывший советник президента Франции Александр Беналла помещен под стражу в рамках расследования подозрений в коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Александра Беналла и его супругу взяли под стражу во вторник, 14 декабря, в рамках расследования по подозрению в коррупции вокруг контракта на охранные услуги, подписанного между российским олигархом Искандером Махмудовым и бывшим помощником Беналла Винсентом Кразом.

Махмудов, владелец "Уральской горно-металлургической компании", заключил контракт на охрану своей недвижимости и членов семьи во Франции и Монако. Контракт был подписан с французской фирмой Mars, получившей 28 июня 2018 года от российского олигарха 294 тысячи евро. Владельцем фирмы оказался бывший сотрудник жандармерии Венсан Краз. Он отвечал за безопасность в партии президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!"

Первый контракт с Махмудовым был заключен с участием Беналла до его увольнения из администрации президента.

Следователи хотят установить, использовал ли Александр Беналла служебное положение во время работы в Елисейском дворце для заключения этого договора. В качестве субподрядчика тогда была выбрана компания Velours, где раньше работал Беналла.

Бывший советник Эммануэля Макрона, осужденный в ноябре за насилие, совершенное в ходе демонстрации 1 мая 2018 года, допрошен Бригадой по борьбе с экономическими преступлениями (BRDE) в рамках предварительного расследования Государственной прокуратуры (PNF).

По делу о насилии на первомайской демонстрации Беналла приговорили к трем годам тюрьмы, два из них условно, а год он проведет под домашним арестом.

Темы: МакронФранция
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