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Макрон подзвонив Путіну, говорили про Україну

Вівторок, 14 грудня 2021, 17:10
AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову у вівторок, обговоривши ситуацію довкола України. 

Про це повідомила пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

Дзвінок відбувся з ініціативи французької сторони, заявили у президента Росії. Макрон зателефонував Путіну напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським в Брюсселі.

Путін у розмові звинуватив Київ у порушенні Мінських угод.  Він заявив, що українська влада навмисно загострює обстановку на лінії зіткнення, "причому за потурання низки західних країн".

Путін сказав, що  "відбувається накачування України сучасною зброєю, що створює пряму загрозу безпеці Росії".

Путін далі висуває свою вимогу щодо нерозширення НАТО і хоче юридичних гарантій цього.

"Президент Росії наголосив на важливості негайного запуску міжнародних переговорів для вироблення юридично зафіксованих гарантій, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на Схід та розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, озброєнь, що загрожують Росії. Про це йшлося і під час нещодавньої відеоконференції з Президентом США Джозефом Байденом", - заявили у Кремлі.

Напередодні Путін висунув цю вимогу у розмові з британським прем’єром Борисом Джонсоном. Досі він не отримав згоди на неї від західних лідерів.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

Теми: МакронПутінУкраїнаРосія


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