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Макрон позвонил Путину, говорили об Украине

Вторник, 14 декабря 2021, 17:10
AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор во вторник, обсудив ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".

Звонок прошел по инициативе французской стороны, заявили у президента России. Макрон позвонил Путину накануне встречи с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Путин в разговоре обвинил Киев в нарушении Минских соглашений. Он заявил, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии столкновения, "причем при попустительстве ряда западных стран".

Путин сказал, что "происходит накачка Украины современным оружием, создающим прямую угрозу безопасности России".

Путин выдвигает свое требование о нерасширении НАТО и хочет юридических гарантий этого.

"Президент России отметил важность немедленного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, прежде всего в Украине, грозящих России вооружений. Об этом говорилось и во время недавней видеоконференции с Президентом США Джозефом Байденом", - заявили в Кремле.

Накануне Путин выдвинул это требование в разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном. До этого он не получил согласия на нее от западных лидеров.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

Темы: МакронПутинУкраинаРосcия
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