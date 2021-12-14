Путін знову заговорив про гарантії, яким раніше здивувався Зеленський

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна робить ставку на силові методи вирішення конфлікту на Донбасі і водночас вимагає "гарантії безпеки" від НАТО.

Джерело: повідомлення на сайті Кремля про переговори Путіна та з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо

Дослівно: "Президент Росії зазначив, зокрема, що українська влада, порушуючи мінські домовленості, все більш явно робить ставку на силові методи, у тому числі використовуючи на Донбасі важкі озброєння та ударні безпілотні апарати".

Деталі: Путін також заявив, що необхідно невідкладно запустити переговори зі США та НАТО для вироблення міжнародно-правових гарантій безпеки РФ, що "виключають подальше просування альянсу на схід та розміщення загрозливих Росії систем зброї на території України та інших суміжних держав".

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