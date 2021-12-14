Путин снова заговорил о гарантиях, которым раньше удивился Зеленский

Президент России Владимир Путин считает, что Украина делает ставку на силовые методы разрешения конфликта на Донбассе, и одновременно требует "гарантии безопасности" от НАТО.

Источник: сообщение на сайте Кремля о переговорах Путина и с президентом Финляндии Саули Нииностио

Дословно: "Президент России отметил, в частности, что украинские власти, нарушая минские договоренности, все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя на Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты".

Детали: Путин также заявил, что необходимо запустить переговоры с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности РФ, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств.

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