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Путин снова заговорил о гарантиях, которым раньше удивился Зеленский

Вторник, 14 декабря 2021, 16:15
Путин снова заговорил о гарантиях, которым раньше удивился Зеленский

Президент России Владимир Путин считает, что Украина делает ставку на силовые методы разрешения конфликта на Донбассе, и одновременно требует "гарантии безопасности" от НАТО.

Источник: сообщение на сайте Кремля о переговорах Путина и с президентом Финляндии Саули Нииностио

Дословно: "Президент России отметил, в частности, что украинские власти, нарушая минские договоренности, все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя на Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты".

Детали: Путин также заявил, что необходимо запустить переговоры с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности РФ, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств.

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Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для него странно слышать от президента РФ Владимира Путина требования "гарантий безопасности" от Запада и нерасширение НАТО после того, как Россия нарушила многие собственные обещания.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутин
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