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З Німеччини екстрадували шахрая: виманив 6 мільйонів у п'яти українців

Вівторок, 14 грудня 2021, 18:03
фото: ОГП

З Німеччини до України із залученням каналів Інтерполу екстрадували підозрюваного у шахрайстві на понад 6 млн грн.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, таким чином протягом 2016-2018 років підозрюваному вдалось заволодіти коштами п’ятьох потерпілих на суму більше 6 млн грн. Під час спроби заволодіння ще понад 260 тис грн, він був викритий правоохоронцями.

Під час досудового розслідування він втік, у вересні 2019 оголошений у розшук.

Вже у січні 2021 року підозрюваний був затриманий на території Німеччини.

Зазначається, що його дії "формально мали характер господарської діяльності, яка полягала в укладенні договорів поставки товарів, наданні боргових розписок без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання". Подробиць шахрайства прокуратура не вказує.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораНімеччинаІнтерпол


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