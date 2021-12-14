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Из Германии экстрадировали мошенника: выманил 6 миллионов у пяти украинцев

Вторник, 14 декабря 2021, 18:03
фото: ОГП

Из Германии в Украину с привлечением каналов Интерпола экстрадировали подозреваемого в мошенничестве более чем на 6 млн грн.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, таким образом, в течение 2016-2018 годов подозреваемому удалось завладеть средствами пятерых пострадавших на сумму более 6 млн грн. При попытке завладения еще более 260 тыс грн он был разоблачен правоохранителями.

Во время досудебного расследования сбежал, в сентябре 2019 объявлен в розыск.

Уже в январе 2021 подозреваемый был задержан на территории Германии.

Отмечается, что его действия "формально носили характер хозяйственной деятельности, заключавшейся в заключении договоров поставки товаров, предоставлении долговых расписок без намерения выполнять взятые на себя обязательства". Подробности мошенничества прокуратура не указывает.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораГерманияИнтерпол
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