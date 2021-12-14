"Поступок Путіну не буде, це дезінформація" – відповідальна за Україну у Держдепі

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід запевнила, що жодних рішень чи обговорень про Україну не буде без участі України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у відеозверненні Донфрід, поширеному посольством США в Україні.

За її словами, Сполучені Штати активно працюють з Україною і Росією для того, щоб зосередити їх увагу на виконанні Мінських домовленостей.

"Думка про те, що ми будемо підштовхувати Україну до поступок і діалогу з Росією це чиста дезінформація і ставитися до неї треба відповідно. Правда в тому, що ми єдині з Україною, нашими союзниками по НАТО і партнерами по всьому світу у зусиллях розв'язати конфлікт дипломатичним шляхом і досягти деескалації небезпечної ситуації" - наголосила Донфрід.

За її словами, ці зусилля не є поступками.

"Одна держава не може силою змінювати кордони іншої, одна держава не може змушувати іншу змінювати свою політику, країни не можуть наказувати іншим, з ким їм співпрацювати" - наголосила помічниця держсекретаря США.

"Ми заявили Росії, що якщо вона не стане на шлях діалогу, якщо відновить агресивні дії протии України, ми будемо вживати заходи, які ми свідомо не вживали у 2014 році, які матимуть серйозні наслідки для цієї країні" - додала вона.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Києві з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка після цього прямує до Москви.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім, наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

Після переговорів радник президента США Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.