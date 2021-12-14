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"Уступок Путину не будет, это дезинформация" – ответственная за Украину в Госдепе

Вторник, 14 декабря 2021, 17:26
Уступок Путину не будет, это дезинформация – ответственная за Украину в Госдепе
фото: AFP via Getty Images

Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заверила, что никаких решений или обсуждений об Украине не будет без участия Украины. 

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в видеообращении Донфрид, распространенном посольством США в Украине.

По ее словам, Соединенные Штаты активно работают с Украиной и Россией для того, чтобы сосредоточить их внимание на выполнении Минских договоренностей.

"Мнение о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам и диалогу с Россией, это чистая дезинформация и относиться к ней надо соответственно. Правда в том, что мы едины с Украиной, нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в усилиях решить конфликт дипломатическим путем и достичь деэскалации опасной ситуации", - подчеркнула Донфрид.

По ее словам, эти усилия не уступают.

"Одно государство не может силой изменять границы другого, одно государство не может заставлять другое изменять свою политику, страны не могут предписывать другим, с кем им сотрудничать", - подчеркнула помощница госсекретаря США.

"Мы заявили России, что если она не станет на путь диалога, если возобновит агрессивные действия против Украины, мы будем принимать меры, которые мы сознательно не принимали в 2014 году, которые будут иметь серьезные последствия для этой страны", - добавила она.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, которая после этого направляется в Москву.

Напомним, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на ее выполнение.

После переговоров советник президента США Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

Темы: УкраинаСШАРосcияПутин
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