Зеленський в четвер зустрінеться з генсеком НАТО

Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Брюсселя в четвер зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Після зустрічі Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський поспілкуються з пресою, зустріч з представниками ЗМІ запланована об 11:15 за київським часом.

Володимир Зеленський відбуде до Брюсселя для участі у саміті Східного партнерства 15 грудня. У столиці Бельгії очікується його зустріч з президентом Франції та, ймовірно, з новим канцлером Німеччини.

Візит відбувається на тлі занепокоєння України і країн Заходу у зв’язку зі стягненням Росією військ до українських кордонів та висунення президентом РФ нової вимоги - закрити для України можливість членства в НАТО.

Владімір Путін останніми дня у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше вже відкинув російську вимогу.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.