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Зеленский в четверг встретится с генсеком НАТО

Вторник, 14 декабря 2021, 17:32
Зеленский в четверг встретится с генсеком НАТО
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Брюссель в четверг встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

После встречи Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский пообщаются с прессой, встреча с представителями СМИ запланирована на 11.15 по киевскому времени.

Владимир Зеленский отправится в Брюссель для участия в саммите "Восточного партнерства" 15 декабря. В столице Бельгии ожидается его встреча с президентом Франции и, вероятно, с новым канцлером Германии.

Визит проходит на фоне беспокойства Украины и стран Запада в связи со стягиванием Россией войск к украинским границам и выдвижением президентом РФ нового требования – закрыть для Украины возможность членства в НАТО.

Владимир Путин в последние дни в переговорах с лидерами стран Альянса требует дать юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее уже отверг российское требование.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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