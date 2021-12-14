В Білорусі будуть кидати до в'язниці за заклики про введення санкцій
Вівторок, 14 грудня 2021, 17:44
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, яким запроваджується кримінальна відповідальність за заклики до застосування санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.
Джерело: Державне білоруське агентство "Бєлта", з посиланням на пресслужбі Лукашенка
Дослівно: "Дані дії каратимуться позбавленням волі терміном до:
- шести років - якщо заклики звернені до рядових осіб;
- десяти років - коли вони звернені до зарубіжних держав, міжнародних та іноземних організацій;
- дванадцяти років - якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій".
Передісторія:
- Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що у питанні можливих санкцій проти Білорусі Україна буде копіювати політику ЄС, який вводить лише точкові обмеження.