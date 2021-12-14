В Білорусі будуть кидати до в'язниці за заклики про введення санкцій

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, яким запроваджується кримінальна відповідальність за заклики до застосування санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.

Джерело: Державне білоруське агентство "Бєлта", з посиланням на пресслужбі Лукашенка

Дослівно: "Дані дії каратимуться позбавленням волі терміном до:

шести років - якщо заклики звернені до рядових осіб;

десяти років - коли вони звернені до зарубіжних держав, міжнародних та іноземних організацій;

дванадцяти років - якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій".

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