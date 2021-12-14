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В Білорусі будуть кидати до в'язниці за заклики про введення санкцій

Вівторок, 14 грудня 2021, 18:44
Фото: сайт Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, яким запроваджується кримінальна відповідальність за заклики до застосування санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.

Джерело: Державне білоруське агентство "Бєлта", з посиланням на пресслужбі Лукашенка

Дослівно: "Дані дії каратимуться позбавленням волі терміном до:

  • шести років - якщо заклики звернені до рядових осіб;
  • десяти років - коли вони звернені до зарубіжних держав, міжнародних та іноземних організацій;
  • дванадцяти років - якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій".

Передісторія:

  • Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що у питанні можливих санкцій проти Білорусі Україна буде копіювати політику ЄС, який вводить лише точкові обмеження.

Теми: Білорусьсанкції


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