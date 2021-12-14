Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси будут бросать в тюрьму за призывы о введении санкций

Вторник, 14 декабря 2021, 17:44
В Беларуси будут бросать в тюрьму за призывы о введении санкций

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций.

Источник: Государственное белорусское агентство "Белта", со ссылкой на пресс-службу Лукашенко

Дословно: "Данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до:

шести лет – если призывы обращены к рядовым лицам;

десяти лет – когда они обращены в зарубежные государства, международные и иностранные организации;

двенадцати лет – если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к другим тяжелым последствиям, например, ограничение торговли, включение предприятий в список санкций".

Предыстория:

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что по вопросу возможных санкций против Беларуси Украина будет копировать политику ЕС, который вводит лишь точечные ограничения.

Темы: Беларусьсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Беларусь
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: