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В Беларуси будут бросать в тюрьму за призывы о введении санкций

Вторник, 14 декабря 2021, 18:44

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций.

Источник: Государственное белорусское агентство "Белта", со ссылкой на пресс-службу Лукашенко

Дословно: "Данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до:

шести лет – если призывы обращены к рядовым лицам;

десяти лет – когда они обращены в зарубежные государства, международные и иностранные организации;

двенадцати лет – если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к другим тяжелым последствиям, например, ограничение торговли, включение предприятий в список санкций".

Предыстория:

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что по вопросу возможных санкций против Беларуси Украина будет копировать политику ЕС, который вводит лишь точечные ограничения.

Темы: Беларусьсанкции
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