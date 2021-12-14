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Зеленський присвоїв Героя України посмертно онкологу, який рятував "чорнобильських" ліквідаторів

Вівторок, 14 грудня 2021, 18:33
Зеленський присвоїв Героя України посмертно онкологу, який рятував чорнобильських ліквідаторів
Кіндзельський. Фото: національний інститут раку

Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання "Герой України" лікарю-онкологу Леоніду Кіндзельському, який рятував багатьох ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС 1986 року.

Джерело: сайт президента України

Пряма мова Зеленського: "Завдяки цьому видатному лікарю та науковцю було врятовано багатьох ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема тих, які отримали смертельну дозу опромінення. Його дуже добре знають чорнобильці, але не дуже добре про нього знають українці".

Деталі: Із групи пожежників, які прибули ліквідувати пожежу в перші години катастрофи 26 квітня 1986 року, 13 надіслали на лікування до Москви, а 11 – до Київського інституту радіології й онкології Леоніда Кіндзельського.

У результаті, з 11 прооперованих у Києві до 16 травня вижили всі, а з 13 оперованих у Москві вижили лише двоє.

Всього у Києві лікувалися 115 хворих на гостру променеву хворобу, з яких не вижив тільки один.

На відміну від московських лікарів, які за методом доктора Роберта Пітера Ґейла з США вбивали кістковий мозок хворих і підсаджувати їм чужий, Кіндзельський вчасно усвідомив, чим відрізняється протокол лікування лейкозу кісткового мозку від лікування наслідків опромінення.

Онколог почав робити операції за методикою Жоржа Мате: підсажував донорський кістковий мозок внутрішньовенно, не вбиваючи власний кістковий мозок постраждалого. Також робилася десорбція кісткового мозку.

Довідково: Кіндзельський був головним радіологом Міністерства охорони здоров’я УРСР з 1978 по 1986 роки.

Українська правда

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Теми: Чорнобилькатастрофи
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