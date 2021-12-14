Зеленский присвоил Героя Украины посмертному онкологу, спасавшему "чернобыльских" ликвидаторов

Президент Владимир Зеленский присвоил посмертное звание "Герой Украины" врачу-онкологу Леониду Киндзельскому, спасавшему многих ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в 1986 году.

Источник: сайт президента Украины

Прямая речь Зеленского: "Благодаря этому выдающемуся врачу и ученому были спасены многие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, в том числе получившие смертельную дозу облучения. Его очень хорошо знают "чернобыльцы", но не очень хорошо о нем знают украинцы".

Детали: Из группы пожарников, прибывших ликвидировать пожар в первые часы катастрофы 26 апреля 1986 года, 13 отправили на лечение в Москву, а 11 – в Киевский институт радиологии и онкологии Леонида Киндзельского.

В результате из 11 прооперированных в Киеве до 16 мая выжили все, а из 13 оперированных в Москве выжили только двое.

Всего в Киеве лечились 115 больных острой лучевой болезнью, из которых не выжил только один.

В отличие от московских врачей, которые по методу доктора Роберта Питера Гейла из США убивали костный мозг больных и подсаживали им чужой, Киндзельский вовремя осознал, чем отличается протокол лечения лейкоза костного мозга от лечения последствий облучения.

Онколог начал делать операции по методике Жоржа Мате: подсаживал донорский костный мозг внутривенно, не убивая собственный костный мозг пострадавшего. Также производилась десорбция костного мозга.

Справка: Киндзельский был главным радиологом Министерства здравоохранения УССР с 1978 по 1986 годы.