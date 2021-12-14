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Росія запустила фейк про українське посольство, щоби приховати власний скандал – МЗС

Вівторок, 14 грудня 2021, 19:14
Росія запустила фейк про українське посольство, щоби приховати власний скандал – МЗС
Будівля МЗС. Фото Михайла Ткача, УП

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія поширює фейкову історію про українське посольство в Лівані, щоби приховати свій скандал про контрабанду кокаїну з посольства РФ в Аргентині.

Джерело: facebook-сторінка речника МЗС Олега Ніколенка, telegram-канал речниці МЗС РФ Марії Захарової

Пряма мова Ніколена: "МЗС РФ запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого — створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну із посольства Росії в Аргентині.

Вчора ЗМІ повідомили про визнання колегією присяжних суду в Москві винними чотирьох фігурантів. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі. 

Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи".

Раніше речниця МЗС Росії Захарова заявила раніше, що працівники українського посольства в Лівані нібито продають паспорти біженцям за кілька тисяч євро.

Пряма мова Захарової: "Українські дипломати за три тисячі євро в посольстві в Лівані оформлюють сирійцям, які бажають перебратися до Європи, туристичну візу, а також "допомагають" перетнути сирійсько-ліванський кордон.

Далі вже в Україні місцеві чиновники протягом трьох місяців за символічні 20 тисяч доларів оформляють мігрантам громадянство "незалежної", на підставі якого вони у спрощеному порядку одержують робочу візу до ЄС"

Що було раніше: 2018 року в посольстві РФ в Аргентині знайшли 400 кілограм кокаїну. Контрабанду перевозили на державному російському літакові.

Українська правда

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Теми: МЗСРосіяАргентина наркотики
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