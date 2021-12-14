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Россия запустила фейк об украинском посольстве, чтобы скрыть свой скандал – МИД

Вторник, 14 декабря 2021, 19:14
Россия запустила фейк об украинском посольстве, чтобы скрыть свой скандал – МИД
Здание МИД. Фото Михаила Ткача, УП

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия распространяет фейковую историю об украинском посольстве в Ливане, чтобы скрыть свой скандал о контрабанде кокаина из посольства РФ в Аргентине.

Источник: facebook-страница пресс-секретаря МИД Олега Николенко, telegram-канал пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой

Прямая речь Николенко: "МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого – создать дымовой занавес на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине.

Вчера СМИ сообщили о признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела".

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники украинского посольства в Ливане якобы продают паспорты беженцам за несколько тысяч евро.

Прямая речь Захаровой: "Украинские дипломаты за три тысячи евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также "помогают" пересечь сирийско-ливанскую границу.

Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические двадцать тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство "незалежной", на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС".

Что было раньше: В 2018 году в посольстве РФ в Аргентине обнаружили 400 килограмм кокаина. Контрабанду перевозили на государственном российском самолете.

Украинская правда

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Темы: МИДРосcияАргентина наркотики
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