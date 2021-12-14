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Під Києвом затримали озброєного чоловіка, який стріляв по людях

Вівторок, 14 грудня 2021, 19:30
Під Києвом затримали озброєного чоловіка, який стріляв по людях
Місце інциденту. Фото: поліція Київської області

Поліцейські затримали озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину по людях у місті Вишневому в Київській області.

Джерело: пресслужба поліції в Київській області з посиланням на коментар начальника поліції Андрія Нєбитова

Пряма мова: "Бійці спецпідрозділу КОРД виламали двері та затримали зловмисника. Як виявилося, чоловік переміщувався між двома квартирами, в одній була зброя, а в іншій знаходився стрілок".

Спецпідрозділ КОРД на місці інциденту
Спецпідрозділ КОРД на місці інциденту
Фото: поліція Київської області

Деталі: За версією поліції, опівдні чоловік вистрілив в напрямку людей й зачинився у квартирі багатоповерхівки.

За попередніми даними, чолвоік стріляв по робітниках комунального підприємства, які приїхали виконувати роботи біля його дому.

Поліцейські спільно зі спецпризначенцями здійснили штурм квартири. Мешканців попередили про небезпеку й перегородили прохід довкола багатоповерхівки.

Стрілком виявився 37-річний уродженець Луганщини.

Затриманий стрілок
Затриманий стрілок
Фото: facebook-сторінка Нєбитова

Слідчі відкрили кримінальне провадження за кримінальною статтею про хуліганство. Покарання за ціє статтею передбачає ув'язнення від 3 до 7 років.

Українська правда

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Теми: Київська областькриміналполіція
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