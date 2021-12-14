Под Киевом задержали вооруженного мужчину, стрелявшего по людям
Полицейские задержали вооруженного мужчину, устроившего стрельбу по людям в городе Вишневом в Киевской области.
Источник: пресс-служба Национальной полиции в Киевской области со ссылкой на комментарий начальника полиции Андрея Небытова
Прямая речь: "Бойцы спецподразделения КОРД выломали дверь и задержали злоумышленника. Как оказалось, мужчина перемещался между двумя квартирами, в одной было оружие, а в другой находился стрелок".
Детали: По версии полиции, в полдень мужчина выстрелил в направлении людей и закрылся в квартире многоэтажки.
По предварительным данным, мужчина стрелял по работникам коммунального предприятия, приехавшим выполнять работы возле его дома.
Полицейские совместно со спецназовцами совершили штурм квартиры. Жителей предупредили об опасности и перегородили проход вокруг многоэтажки.
Стрелком оказался 37-летний уроженец Луганщины.
Следователи открыли уголовное производство по уголовной статье о хулиганстве. Наказание по статье предусматривает заключение от 3 до 7 лет.