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Под Киевом задержали вооруженного мужчину, стрелявшего по людям

Вторник, 14 декабря 2021, 20:30
Место инцидента. Фото: полиция Киевской области

Полицейские задержали вооруженного мужчину, устроившего стрельбу по людям в городе Вишневом в Киевской области.

Источник: пресс-служба Национальной полиции в Киевской области со ссылкой на комментарий начальника полиции Андрея Небытова

Прямая речь: "Бойцы спецподразделения КОРД выломали дверь и задержали злоумышленника. Как оказалось, мужчина перемещался между двумя квартирами, в одной было оружие, а в другой находился стрелок".

Спецподразделение КОРД на месте инцидента
Спецподразделение КОРД на месте инцидента
Фото: полиция Киевской области

Детали: По версии полиции, в полдень мужчина выстрелил в направлении людей и закрылся в квартире многоэтажки.

По предварительным данным, мужчина стрелял по работникам коммунального предприятия, приехавшим выполнять работы возле его дома.

Полицейские совместно со спецназовцами совершили штурм квартиры. Жителей предупредили об опасности и перегородили проход вокруг многоэтажки.

Стрелком оказался 37-летний уроженец Луганщины.

Задержанный стрелок
Задержанный стрелок
Фото: facebook-страница Небытова

Следователи открыли уголовное производство по уголовной статье о хулиганстве. Наказание по статье предусматривает заключение от 3 до 7 лет.

Украинская правда
Темы: Киевская областькриминалполиция
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