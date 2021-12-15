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Через коронавірус Італія продовжила надзвичайний стан до кінця березня

Середа, 15 грудня 2021, 02:52
Через коронавірус Італія продовжила надзвичайний стан до кінця березня
фото: Getty Images

Італія продовжила надзвичайний стан до 31 березня через пандемію Covid-19.

Джерело: The Guardian із посиланням на уряд Італії

Деталі: Надзвичайний стан, який було введено в січні минулого року, надає центральній владі більше повноважень. Термін його дії мав би закінчитися наприкінці грудня цього року.

Міністерство охорони здоров’я Італії також постановило, що з 16 грудня по 31 січня всі туристи з країн Європейського Союзу повинні пройти тест перед вильотом. Ця вимога вже діяла для багатьох країн, що не входять до ЄС.

Ті, хто не був вакцинований, також повинні пройти п’ятиденний карантин після прибуття.

Карантинні заходи вводяться на тлі того, що в Італії повідомили про 27 підтверджених випадків штаму Omicron.

Загалом з лютого 2020 року в Італії зафіксовано 135 049 смертей через коронавірус, що є другим результатом за кількістю в Європі після Великобританії та дев’ятим у світі.

Нагадаємо: На початку грудня в Італії набули чинності жорсткі коронавірусні обмеження, які передбачають заборону на відвідування багатьох громадських заходів для невакцинованих.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірускарантин
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