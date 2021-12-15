Из-за коронавируса Италия продлила чрезвычайное положение до конца марта

Италия продлила чрезвычайное положение до 31 марта из-за пандемии Covid-19.

Источник: The Guardian со ссылкой на правительство Италии

Детали: Чрезвычайное состояние, которое было введено в январе прошлого года, предоставляет центральным властям больше полномочий. Срок его действия должен был закончиться в конце декабря этого года.

Министерство здравоохранения Италии также приняло решение, что с 16 декабря по 31 января все туристы из стран Европейского Союза должны пройти тест перед вылетом. Это требование уже действовало для многих стран, не входящих в ЕС.

Те, кто не был вакцинирован, также должны пройти пятидневный карантин по прибытии.

Карантинные меры вводятся на фоне того, что в Италии сообщили о 27 подтвержденных случаях штамма Omicron.

В целом с февраля 2020 года в Италии зафиксировано 135 049 смертей из-за коронавируса, что является вторым результатом по количеству в Европе после Великобритании и девятым в мире.

Напомним: В начале декабря в Италии вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения, предусматривающие запрет на посещение многих общественных мест для невакцинированных.