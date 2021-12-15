Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за коронавируса Италия продлила чрезвычайное положение до конца марта

Среда, 15 декабря 2021, 02:52
Из-за коронавируса Италия продлила чрезвычайное положение до конца марта
фото: Getty Images

Италия продлила чрезвычайное положение до 31 марта из-за пандемии Covid-19.

Источник: The Guardian со ссылкой на правительство Италии

Детали: Чрезвычайное состояние, которое было введено в январе прошлого года, предоставляет центральным властям больше полномочий. Срок его действия должен был закончиться в конце декабря этого года.

Министерство здравоохранения Италии также приняло решение, что с 16 декабря по 31 января все туристы из стран Европейского Союза должны пройти тест перед вылетом. Это требование уже действовало для многих стран, не входящих в ЕС.

Те, кто не был вакцинирован, также должны пройти пятидневный карантин по прибытии.

Карантинные меры вводятся на фоне того, что в Италии сообщили о 27 подтвержденных случаях штамма Omicron.

В целом с февраля 2020 года в Италии зафиксировано 135 049 смертей из-за коронавируса, что является вторым результатом по количеству в Европе после Великобритании и девятым в мире.

Напомним: В начале декабря в Италии вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения, предусматривающие запрет на посещение многих общественных мест для невакцинированных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиякоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: