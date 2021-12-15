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У Британії – антирекорд нових випадків Covid із січня, майже 60 тисяч за добу

Середа, 15 грудня 2021, 04:47
фото: Getty Images

У Великій Британії у вівторок повідомили про виявлених 59 610 випадків зараження коронавірусом – це є найвищим показником з початку січня.

Джерело: Reuters

Деталі: Ця кількість нових випадків зараження є п’ятим показником за рівнем з моменту спалаху пандемії в березні минулого року.

Дані також засвідчують 150 смертей за добу станом на вівторок.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив про нову хвилю пандемії на тлі поширення варіанту Omicron.

Кількість пацієнтів, які були госпіталізовані з 4 по 10 грудня, у країні зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем: госпіталізовано 5 925 осіб.

Нагадаємо: 9 грудня Джонсон оголосив перехід країни до "плану Б" протидії епідемії, що означає повернення частини карантинних обмежень.

З середини літа в Англії скасували фактично всі карантинні обмеження, попри чергову хвилю епідемії - з огляду на те, що більша частина населення країни вже захищена вакциною. Відтоді щоденний приріст заражень у Британії загалом складає понад 30 тисяч випадків, іноді наближаючись і до 50 тисяч. Проте донедавна в уряді відмовлялися повертати обмеження, попри заклики експертної спільноти.

Варто зазначити, що смертність серед коронахворих влітку-восени 2021 року в рази нижча, ніж з такими ж показниками минулої зими, коли кампанія вакцинації тільки починалася.

Теми: Британіякоронавірус


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