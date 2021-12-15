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В Британии – антирекорд новых случаев Covid с января, почти 60 тысяч в сутки

Среда, 15 декабря 2021, 03:47
В Британии – антирекорд новых случаев Covid с января, почти 60 тысяч в сутки
фото: Getty Images

В Великобритании во вторник сообщили об выявленных 59 610 случаях заражения коронавирусом – это самый высокий показатель с начала января.

Источник: Reuters

Детали: Это количество новых случаев заражения является пятым показателем по уровню с момента вспышки пандемии в марте прошлого года.

Данные также свидетельствуют о 150 смертях в сутки по состоянию на вторник.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о новой волне пандемии на фоне распространения варианта Omicron.

Количество пациентов, госпитализированных с 4 по 10 декабря, в стране выросло на 10% по сравнению с предыдущей неделей: госпитализировано 5 925 человек.

Напомним: 9 декабря Джонсон объявил переход страны к "плану Б" противодействия эпидемии, что означает возвращение части карантинных ограничений.

С середины лета в Англии отменили практически все карантинные ограничения, несмотря на очередную волну эпидемии – учитывая, что большая часть населения страны уже защищена вакциной. С того времени ежедневный прирост заражений в Британии составляет более 30 тысяч случаев, иногда приближаясь и к 50 тысячам. Однако до недавнего времени в правительстве отказывались возвращать ограничения, несмотря на призывы экспертного сообщества.

Следует отметить, что смертность среди коронавирусных больных летом-осенью 2021 года в разы ниже, чем с такими же показателями минувшей зимы, когда кампания вакцинации только начиналась.

Темы: Великобританиякоронавирус
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