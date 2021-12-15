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Зонд Parker вперше в історії пролетів через верхні шари атмосфери Сонця – NASA

Середа, 15 грудня 2021, 06:23
фото: скриншот

Сонячний зонд NASA Parker пролетів через верхні шари атмосфери Сонця – так звану корону – і взяв там зразки частинок і магнітних полів.

Джерело: NASA

Дослівно: "Нова віха знаменує собою один великий крок для Parker Solar Probe і гігантський стрибок у вивченні Сонця.

Подібно до того, як висадка на Місяць дозволила вченим зрозуміти, як вона утворилася, дотик до самого матеріалу, з якого складається Сонце, допоможе вченим знайти важливу інформацію про нашу найближчу зірку та її вплив на Сонячну систему".

Деталі: Наближаючись до сонячної поверхні, Parker робить нові відкриття, яких інші космічні апарати не могли зробити через завелику відстань.

У NASA після першого проходу крізь корону обіцяють продовжуватиме надавати дані про явища, які неможливо вивчити здалеку.

Перший прохід через корону, який тривав лише кілька годин, є одним із багатьох запланованих для місії.

Parker продовжить наближатися до Сонця по спіралі, досягнувши від поверхні 8,86 сонячних радіусів (3,83 мільйона миль).

Майбутні обльоти, наступний з яких відбудеться в січні 2022 року, ймовірно, знову перенесуть сонячний зонд Parker через корону.

У NASA мають намір і надалі вивчати сонячний вітер і знайти джерело його походження. Це дасть можливість зрозуміти, як корона нагрівається до мільйонів градусів, що набагато є гарячіше, ніж сонячна поверхня знизу.

Зонд був запущений у 2018 році та є частиною програми NASA Living with a Star для дослідження аспектів системи Сонце-Земля, які безпосередньо впливають на життя людства.

Українська правда
Теми: космос


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