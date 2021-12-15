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Зонд Parker впервые в истории пролетел через верхние слои атмосферы Солнца – NASA

Среда, 15 декабря 2021, 06:23
фото: скриншот

Солнечный зонд NASA Parker пролетел через верхние слои атмосферы Солнца – так называемую корону – и взял там образцы частиц и магнитных полей.

Источник: NASA

Дословно: "Новая веха знаменует собой один большой шаг для Parker Solar Probe и гигантский скачок в изучении Солнца.

Подобно тому, как высадка на Луну позволила ученым понять, как она образовалась, прикосновение к самому материалу, из которого состоит Солнце, поможет ученым найти важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Солнечную систему".

Детали: Приближаясь к солнечной поверхности, Parker совершает новые открытия, которых другие космические аппараты не могли сделать из-за слишком большого расстояния.

В NASA после первого прохода сквозь корону будут продолжать предоставлять данные о явлениях, которые невозможно изучить издалека.

Первый проход через корону, который длился несколько часов, является одним из многих запланированных для миссии.

Parker продолжит приближаться к Солнцу по спирали, достигнув от поверхности 8,86 солнечных радиусов (3,83 миллиона миль).

Предстоящие облеты, следующий из которых состоится в январе 2022 года, вероятно, снова перенесут солнечный зонд Parker через корону.

В NASA намерены и дальше изучать солнечный ветер и найти источник его происхождения. Это позволит понять, как корона нагревается до миллионов градусов, что намного горячее, чем солнечная поверхность снизу.

Зонд был запущен в 2018 году и является частью программы NASA Living with a Star для исследования аспектов системы Солнце-Земля, непосредственно влияющих на жизнь человечества.

Украинская правда
Темы: космос
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