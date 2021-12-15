Covid в Україні: за добу найбільше хворих у Києві, смертей – у Дніпропетровській області 

За добу 14 грудня в Україні зафіксували 8 109 випадків захворювання на Covid-19, померли 356 хворих, госпіталізували 2 280 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали за минулу добу 26 307 осіб.

Серед 8,1 тисячі хворих – 707 дітей і 182 медпрацівники.

Знову найбільше нових випадків у Києві (1247), а летальних випадків – у Дніпропетровській області (29). Така тенденція спостерігається щонайменше третій день поспіль.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 578 557 осіб; із инх 3 259 316 осіб одужали, а 91 958 осіб померли.