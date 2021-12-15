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Covid в Украине: за сутки больше всего больных в Киеве, смертей – в Днепропетровской области

Среда, 15 декабря 2021, 07:30
Covid в Украине: за сутки больше всего больных в Киеве, смертей – в Днепропетровской области
Динамика эпидемии, дашборд УП

За сутки 14 декабря в Украине зафиксировали 8109 случаев заболевания Covid-19, умерли 356 больных, госпитализировали 2280 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Выздоровели за минувшие сутки 26 307 человек.

Среди 8,1 тысячи больных – 707 детей и 182 медработника.

Снова больше новых случаев в Киеве (1247), а летальных исходов – в Днепропетровской области (29). Такая тенденция наблюдается как минимум третий день подряд.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 578 557 человек; из них 3 259 316 человек выздоровели, а 91 958 человек умерли.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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