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Американці з європейцями шукають формат переговорів із росіянами – Білий дім

Середа, 15 грудня 2021, 09:17

Вашингтон, як і раніше, веде активне обговорення з європейськими партнерами з метою визначити найбільш відповідний формат переговорів з Росією в сфері безпеки.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу, "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми продовжуємо тісні консультації з нашими європейськими союзниками та партнерами для того, щоб визначити найкращий формат для переговорів з безпеки, про які домовилися президент Байден та президент Путін".

Деталі: Псакі нагадала, що у вівторок помічник держсекретаря Карен Донфрід прибула до Москви "з метою висловити стурбованість нарощуванням Росією сил поблизу України та для прямої розмови з високопоставленими офіційними російськими особами".

За словами Псакі, Донфрід під час зустрічі наголосить на прихильності США допомогти вирішити конфлікт на східній Україні.

Речниця Білого дому зазначила, що мета Вашингтона залишається незмінною - досягти деескалації дипломатичним шляхом.

Цьому передувало :У вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що очікує на підсумки переговорів Карен Донфрід у Москві, і зокрема, він хоче дізнатися, чи серйозно Росія ставиться до виконання зобов'язань у рамках "Мінських домовленостей".

За планом, Донфрід 13-15 грудня відвідує Київ і Москву, де обговорить ситуацію на кордоні РФ та України, імплементацію Мінських домовленостей.

Минулого тижня Псакі заявила, що США готові до діалогу з РФ зі спірних питань, однак із форматом проведення таких контактів ясності поки що немає.

Теми: СШАРосіяЄвропа


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