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Американцы с европейцами ищут формат переговоров с россиянами – Белый дом

Среда, 15 декабря 2021, 08:17

Вашингтон по-прежнему ведет активные обсуждения с европейскими партнерами с целью определить наиболее подходящий формат переговоров с Россией в области безопасности.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, "Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы продолжаем тесные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами для того, чтобы определить наилучший формат для переговоров по безопасности, о которых договорились президент Байден и президент Путин".

Детали: Псаки напомнила, что во вторник помощник госсекретаря Карен Донфрид прибыла в Москву "с целью выразить обеспокоенность наращиванием Россией сил вблизи Украины и для прямого разговора с высокопоставленными официальными российскими лицами".

По словам Псаки, Донфрид в ходе встречи подчеркнет приверженность США помочь разрешить конфликт на восточной Украине.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что цель Вашингтона остается прежней - добиться деэскалации дипломатическим путем.

Этому предшествовало: Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает итогов переговоров Карен Донфрид в Москве, и в частности, он хочет узнать, серьезно ли Россия относится к выполнению обязательств в рамках "минских соглашений".

По плану, Донфрид 13-15 декабря посещает Киев и Москву, где обсудит ситуацию на границе РФ и Украины, имплементацию минских договоренностей.

На прошлой неделе Псаки заявила, что США готовы к диалогу с РФ по спорным вопросам, однако с форматом проведения таких контактов ясности пока нет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияЕвропа
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