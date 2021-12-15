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Зеленський летить у Брюссель на саміт Східного партнерства

Середа, 15 грудня 2021, 08:51
Зеленський летить у Брюссель на саміт Східного партнерства
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський 15-16 грудня відвідає Брюссель для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Джерело: Офіс президента, "Європейська правда"

Деталі: У заході також візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав – членів Євросоюзу та країн Східного партнерства.

Зеленський у рамках візиту проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО.

Саміт "Східного партнерства" відбудеться за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу.

У ньому беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна.

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка раніше призупинив участь Білорусі у "Східному партнерстві" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними після посадки у Мінську літака Ryanair задля арешту опозиційного блогера.

Євросоюз будуть представляти президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зустріч почнеться о 16:00, після неї планується спілкування з пресою. 

 
Зеленський прилетів до Брюсселя
фото офісу президента

Для довідки: "Східне партнерство" є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Влітку 2021 року у ЄС презентували план подальшої співпраці з країнами "Східного партнерства", що підкріплюється інвестиційним пакетом у розмірі 2,3 млрд євро.

Детальніше про "Східне партнерство" – у відеоблозі від "Європейської правди".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСхідне партнерство
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