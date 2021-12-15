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Зеленский летит в Брюссель на саммит Восточного партнерства

Среда, 15 декабря 2021, 08:51
Зеленский летит в Брюссель на саммит Восточного партнерства
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский 15-16 декабря посетит Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Источник: Офис президента, "Европейская правда"

Детали: В мероприятии также примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, лидеры государств – членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.

Зеленский в рамках визита проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Евросоюза и генеральным секретарем НАТО.

Саммит "Восточного партнерства" состоится при участии шести стран, а также лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза.

В нем принимают участие Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина. Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ранее приостановил участие Беларуси в "Восточном партнерстве" в связи с санкциями Евросоюза, введенными после посадки в Минске самолета Ryanair для ареста оппозиционного блоггера.

Евросоюз будут представлять президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. 

Встреча начнется в 16:00, после нее планируется общение с прессой.

 
Зеленский прилетел в Брюссель
фото офиса президента

Для справки: "Восточное партнерство" является форматом сотрудничества ЕС с восточными соседями, целью которого является усилить политические и экономические связи этих стран с Евросоюзом.

Летом 2021 года в ЕС представили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", подкрепляемый инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд евро.

Подробнее о "Восточном партнерстве" – в видеоблоге от "Европейской правды".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВосточное партнерство
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