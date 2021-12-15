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Россия обвиняет украинского журналиста Цимбалюка в экстремизме

Среда, 15 декабря 2021, 08:54
Россия обвиняет украинского журналиста Цимбалюка в экстремизме
Роман Цимбалюк и Николай Полозов, фото с Facebook Полозова

Украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка в России обвиняют в экстремизме, пока хотят возбудить несколько административных дел.

Источник: адвокат Николай Полозов и сам Роман Цимбалюк в Facebook 

Прямая речь Полозова:" Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ.

Однако важно понимать специфику. Грань между "административным" экстремизмом и "уголовным" весьма тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых в делах с политическим интересом власти очень предсказуемо.

Многие эксперты считают что эти статьи неконкретные, расплывчатые и "резиновые", т.е. позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства.

Дополнительным признаком согласованной атаки на Романа является слив через пропагандистские помойки различной якобы дискредитирующей информации, например абсурдных обвинений в шпионской деятельности".

Детали: Адвокат Полозов считает, что со стороны властей РФ производятся давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности.

Он будет представлять интересы Цимбалюка в России.

Сам Цимбалюк отметил, что "времена нынче неспокойные, хунта беснуется и клевещет".

Прямая речь Цимбалюка: "Поворот в моей репортёрской работе любопытный, итог -  закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин.

С таким адвокатом  мы всех порвём. Деньги полученные по решению ЕСПЧ будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью".

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Темы: РосcияСМИ
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