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В Україну не пустили "невизнаного героя Росії"

Середа, 15 грудня 2021, 10:30
фото ДПСУ

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати агента спецслужб.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Повідомляється, що іноземець прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі. На контроль він надав паспортний документ на ім’я 45-річного громадянина РФ, проте запевняв, що це паспорт прикриття.

Назвати мету візиту в Україну чоловік не міг, як і надати контакти людей, до яких прямував.

Далі в розмові з прикордонницею чоловік "зізнався", що за його плечима – кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, він, мовляв, працював у "команді Путіна", і чекав на свою заслужену й обіцяну нагороду – медаль "героя Росії". Та його обманули.

Далі, за словами "спецагента", на нього почали здійснювати атаки. Тож він вирішив просити допомоги в українських спецслужб.

Дослівно ДПСУ: "Перевіряти усі "заяви" росіянина прикордонники, звісно, не стали. Для них достатньо було, що той не зміг ані назвати чітку мету приїзду, ані підтвердити її.

Тож повернувся без п’яти хвилин "Герой Росії" зворотним рейсом до Абу-Дабі".

Українська правда
Теми: Прикордонна служба


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