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В Украину не пустили "непризнанного героя России"

Среда, 15 декабря 2021, 10:30
фото ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске россиянину, который пытался изображать агента спецслужб.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Сообщается, что иностранец прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби. На контроль он предоставил паспортный документ по имени 45-летнего гражданина РФ, однако уверял, что это паспорт прикрытия.

Назвать цель визита в Украину мужчина не мог, как и предоставить контакты людей, к которым направлялся.

Далее в разговоре с пограничником мужчина "признался", что за его плечами – несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, он, мол, работал в "команде Путина", и ждал своей заслуженной и обещанной награды – медали "героя России". Но его обманули.

Далее, по словам "спецагента", на него начали совершать атаки. Так что он решил просить помощи у украинских спецслужб.

Дословно ГПСУ: "Проверять все "заявления" россиянина пограничники, конечно, не стали. Достаточно было, что тот не смог ни назвать четкую цель приезда, ни подтвердить ее.

Вернулся без пяти минут "Герой России" обратным рейсом в Абу-Даби".

Украинская правда
Темы: Пограничная служба
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