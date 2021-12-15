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Зеленський призначив послом у Ватикані ідеолога ПЦУ і батька нардепа-"слуги"

Середа, 15 грудня 2021, 09:30
Зеленський призначив послом у Ватикані ідеолога ПЦУ і батька нардепа-слуги
Андрій Юраш, фото з його сторінки у Facebook

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України у Ватикані, ним став Андрій Юраш.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ від 14 грудня 2021 року опублікував Офіс президента.  

"Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Ватикані", - зазначено у документі.

Андрій Юраш - релігієзнавець та експерт з питань державно-церковних взаємин, є доцентом Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. У 2014-2020 роках очолював департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури і брав активну участь у створенні Православної церкви України і отриманні Україною Томосу.

Також він є батьком Святослава Юраша, народного депутата від "Слуги народу".

"Українська правда" у Threads

Теми: Ватикандипломатичні відносиниЗеленський
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