Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский назначил послом в Ватикане идеолога ПЦУ и отца нардепа-"слуги"

Среда, 15 декабря 2021, 10:30
Андрей Юраш, фото с его страницы в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Ватикане, им стал Андрей Юраш.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ от 14 декабря 2021 года опубликовал Офис президента.

"Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане", - говорится в документе.

Андрей Юраш – религиовед и эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, является доцентом Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. В 2014-2020 годах возглавлял департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры и активно участвовал в создании Православной церкви Украины и получении Украиной Томоса.

Также он отец Святослава Юраша, народного депутата от "Слуги народа".

Темы: Ватикандипломатические отношенияЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаШансы попасть в Верховную Раду имеют 8 партий – опрос

Арахамия оценил вероятность распада монокоалиции

Суд по делу MH17: прокуратура начнет объявлять обвинительное заключение

Главные новости воскресенья и ночи: оружие от Литвы, "четырехнедельное окно" США

Супертайфун на Филиппинах: количество погибших превысило 200

В Израиле началась пятая Covid-волна — премьер

Все новости...
Ватикан
МИД: Организация возможного визита Папы Римского в Украину есть в повестке дня
Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане
Кардинал Майкл Черни: По самой природе Церковь всегда сопровождает людей, которые перемещаются
Последние новости
12:01
Бывший узник хотел бы санкций ЕС и США против причастных к пыткам в "Изоляции"
12:00
Грузия подтвердила первые случаи штамма "Омикрон"
11:58
Зеленский выигрывает у оппонентов первый тур президентских выборов - КМИС
11:43
Курс валют на 20 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:36
инфографика Украинцы считают, что СНБО сильнее, чем Рада и Кабмин
11:17
Rozetka готовится к возможному IPO – Чечеткин
11:14
Возле станции "Академик Вернадский" выпало рекордное количество снега за последние 20 лет
11:11
инфографикаШансы попасть в Верховную Раду имеют 8 партий – опрос
11:09
В Польше сообщили о новых попытках пересечения границы с Беларусью, в том числе силовых
11:08
фотоСтроитель музея Голодомора за почти 50 млн грн спроектирует музей Революции Достоинства
Все новости...