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Зеленский назначил послом в Ватикане идеолога ПЦУ и отца нардепа-"слуги"

Среда, 15 декабря 2021, 09:30
Зеленский назначил послом в Ватикане идеолога ПЦУ и отца нардепа-слуги
Андрей Юраш, фото с его страницы в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Ватикане, им стал Андрей Юраш.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ от 14 декабря 2021 года опубликовал Офис президента.

"Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане", - говорится в документе.

Андрей Юраш – религиовед и эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, является доцентом Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. В 2014-2020 годах возглавлял департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры и активно участвовал в создании Православной церкви Украины и получении Украиной Томоса.

Также он отец Святослава Юраша, народного депутата от "Слуги народа".

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Темы: Ватикандипломатические отношенияЗеленский
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