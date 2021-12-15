Підсанкційна Росія продала в США рекордну за 30 років кількість патронів

Незважаючи на санкції США проти російської стрілецької зброї, постачання патронів із Росії до Штатів побили рекорд – за 10 місяців 2021 року американські компанії ввезли російських набоїв на $157,9 млн.

Джерело: РБК, який ознайомився із зовнішньоторговельними даними Бюро переписів США

Деталі: "Попередній рекорд було зафіксовано у 2016 році ($148 млн за весь рік) і було побито завдяки поставкам у жовтні 2021 року на $15,4 млн".

Видання зазначає, що за весь 2020 рік імпорт російських набоїв у США становив близько $120 млн.

У фізичному вираженні імпорт російських патронів у Сполучені Штати за січень – жовтень 2021 року перевищив 7,7 тис. т, порівняно з 5,2 тис. т, за весь минулий рік. У 2016 році імпорт набоїв та їхніх частин за вагою становив близько 6 тис. т.

У вересні російські патронні заводи зіткнулися з ризиком втрати найбільшого для них – американського – ринку збуту після додаткових американських санкцій через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Санкції оголосили 10 серпня, вони набули чинності 7 вересня.

Вони обмежують "постійний імпорт" у США стрілецької зброї та боєприпасів до неї з Росії через відмову у наданні американським імпортерам нових ліцензій на ввезення цієї продукції. Після кожного року вони можуть бути скасовані, але для цього потрібно, щоб президент США формально запевнив конгрес у тому, що Росія відмовилася від використання хімзброї та згодна відшкодувати збитки Навальному.

Видання зазначає, що американські імпортери мали теоретичну можливість встигнути оформити свіжі дозволи на імпорт у проміжок між оголошенням санкцій та їх введенням у дію.

За словами економіста галузевої консалтингової компанії Small Arms Analytics & Forecasting (SAAF), що відстежує тренди на американському ринку вогнепальної зброї, Юргена Брауера, американські імпортери російських патронів зуміли отримати нові 2-річні ліцензії в інтервалі між оголошенням санкцій та їх введенням в дію. За його словами, у зв'язку з цим очікується продовження постачання російських набоїв у США принаймні до осені 2023 року.

Для довідки: За даними ООН, понад 94% усіх російських патронів, що йдуть на експорт, йдуть у США і лише трохи – до Євросоюзу ($2,7 млн. у 2020 році), Канади ($1,5 млн.), Таїланду ($0,6 млн). Російська митниця не розкриває обсягів експорту патронів.

З початку 1990-х, згідно з відкритими митними даними США, Росія поставила в Сполучені Штати патронів до вогнепальної зброї на загальну суму близько $1,7 млрд.

Російські патрони забезпечують близько 22% всього імпорту патронів у країну та близько 4% всього американського ринку вогнепальних боєприпасів з урахуванням власного виробництва, яке оцінюється приблизно у 9,7 млрд. патронів.

За даними SAAF, у 2020 році імпортери США завезли понад 765 млн. набоїв з Росії (загальний імпорт зі всіх країн становив близько 3,5 млрд. набоїв).

Російські патрони затребувані в США через те, що вони, як правило, дешевші за американські аналоги.