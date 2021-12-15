Подсанкционная Россия продала в США рекордное за 30 лет количество патронов

Несмотря на санкции США против российского стрелкового оружия, поставки патронов из России в Штаты побили рекорд – за 10 месяцев 2021 года американские компании ввезли российских патронов на $157,9 млн.

Источник: РБК, который ознакомился с внешнеторговыми данными Бюро переписей США

Детали: "Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году ($148 млн за весь год) и был побит благодаря поставкам в октябре 2021 года на $15,4 млн".

Издание отмечает, что за весь 2020 год импорт российских патронов в США составил около $120 млн.

В физическом выражении импорт российских патронов в Соединенные Штаты за январь – октябрь 2021 года превысил 7,7 тыс. т по сравнению с 5,2 тыс. т за весь прошлый год. В 2016 году импорт патронов и их частей по весу составлял около 6 тыс. т.



В сентябре российские патронные заводы столкнулись с риском потери крупнейшего для них –американского – рынка сбыта из-за дополнительных американских санкций в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Санкции объявили 10 августа, они вступили в силу 7 сентября.



Они ограничивают "постоянный импорт" в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России через отказ в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз этой продукции. По истечении каждого года они могут быть отменены, но для этого нужно, чтобы президент США формально заверил конгресс в том, что Россия отказалась от использования химоружия и согласна возместить ущерб Навальному.



Издание отмечает, что у американских импортеров была теоретическая возможность успеть оформить свежие разрешения на импорт в промежуток между объявлением санкций и их введением в действие.

По словам экономиста отраслевой консалтинговой компании Small Arms Analytics & Forecasting (SAAF), отслеживающей тренды на американском рынке огнестрельного оружия, Юргена Брауэра, американские импортеры российских патронов сумели получить новые 2-летние лицензии в интервале между объявлением санкций и их вступлением в силу. По его словам, в связи с этим ожидается продолжение поставок российских патронов в США по крайней мере до осени 2023 года.



Для справки: По данным ООН, более 94% всех российских патронов, отправляющихся на экспорт, идут в США и лишь немного – в Евросоюз ($2,7 млн в 2020 году), Канаду ($1,5 млн), Таиланд ($0,6 млн). Российская таможня не раскрывает объемы экспорта патронов.



С начала 1990-х, согласно открытым таможенным данным США, Россия поставила в Соединенные Штаты патронов к огнестрельному оружию на общую сумму около $1,7 млрд.

Российские патроны обеспечивают около 22% всего импорта патронов в страну и около 4% всего американского рынка огнестрельных боеприпасов с учетом собственного производства, которое оценивается примерно в 9,7 млрд патронов.

По данным SAAF, в 2020 году импортеры США завезли более 765 млн патронов из России (общий импорт из всех стран составил около 3,5 млрд патронов).

Российские патроны востребованы в США из-за того, что они, как правило, дешевле американских аналогов.



