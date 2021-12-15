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У Києві за добу 1247 хворих на ковід і 23 смерті

Середа, 15 грудня 2021, 11:11
Фото КМДА

За добу 14 грудня у столиці лабораторно підтвердили 1 247 нових випадків захворювання на коронавірус, 23 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 247 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 23 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (252), Дарницькому (157) та в Шевченківському (143) районах.

У лікарні госпіталізували 99 хворих на коронавірус та 111 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 316 018 підтвердених випадків коронавірусу, померли 7 925 хворих, подолали вірус 290 843 мешканці столиці, з них 1 776 за минулу добу.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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