Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві за добу 1247 хворих на ковід і 23 смерті

Середа, 15 грудня 2021, 10:11
У Києві за добу 1247 хворих на ковід і 23 смерті
Фото КМДА

За добу 14 грудня у столиці лабораторно підтвердили 1 247 нових випадків захворювання на коронавірус, 23 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 247 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 23 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (252), Дарницькому (157) та в Шевченківському (143) районах.

У лікарні госпіталізували 99 хворих на коронавірус та 111 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 316 018 підтвердених випадків коронавірусу, померли 7 925 хворих, подолали вірус 290 843 мешканці столиці, з них 1 776 за минулу добу.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
22:55
У Миколаєві учасників масових заходів не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
Усі новини...
Реклама: